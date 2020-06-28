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"Мы были немного ближе к победе": Скрипник остался доволен ничьей с Шахтером

08:27 - Читати українською
"Мы были немного ближе к победе": Скрипник остался доволен ничьей с Шахтером
Шахтер – Заря – 0:0 / ФК Шахтер

Главный тренер Зари Виктор Скрипник прокомментировал результат матча 28-го тура УПЛ против Шахтера (0:0).

 

"Результат оцениваю как положительный. Сыграть с чемпионом 0:0, не пропустить, играть на победу. Даже наберусь смелости и скажу, что мы были немного ближе к победе. Мы довольны этим балом в копилку. Вся борьба впереди.

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Такие игры, когда не боишься, играешь против хорошего соперника в свою игру – это лишь добавляет положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть. Я ребят поздравил, все выложились по полной.

Относительно экспериментов с составом... Всегда есть над чем работать. Но игроки не должны бегать как по рельсам. Это то, что я прививаю команде. У нас есть ротация, в игре можно даже менять позиции, ребята знают, что кому делать. Циганиксу комплимент. Он никогда не играл на этой позиции, а сегодня достаточно уверенно сыграл. Вышел парень легкий, звезда нашего футбола, хочется под него опытного, и вот Хомченовский справился со своей работой хорошо. Тымчик – основной игрок, которого безболезненно можно ставить куда угодно. Сегодня он это показал, ни в чем не уступал", – цитирует Скрипника канал "Футбол".

Напомним, в матче 28-го тура Заря расписала безголевую ничью с Шахтером. Как следствие, луганчане с 53 очками занимают третью строчку. Динамо, которое уже опережает "мужиков" на два пункта, свой календарный матч проведет сегодня, 28 июня, на выезде против Десны.

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УПЛ Шахтер - Заря Дмитрий Дмитрий Хомченовский Шахтер Шахтер Заря Заря Виктор Виктор Скрипник Александр Александр Тымчик Андреас Андреас Цыганикс
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