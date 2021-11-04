Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол не виключає, що Євген Коноплянка ще може повернутися в місто, яке зробило його зіркою українського футболу.

"Що якби Коноплянка захотів повернутись? Ми б поспілкувались і були лише раді. Втім, я не впевнений, що цей момент близький.

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Женя ще здатен показати себе на більш високому рівні, я в цьому впевнений. Але з часом – не бачу жодних проблем", – заявив Русол у коментарі Трендець.

Нагадаємо, Коноплянка є вихованцем Дніпра, який припинив своє існування у 2019-му. Чинний контракт 32-річного півзахисника з Шахтарем розрахований до кінця сезону 2021/22.

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