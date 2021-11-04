Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол не исключает, что Евгений Коноплянка еще может вернуться в город, который сделал его звездой украинского футбола.

"Что если бы Коноплянка захотел вернуться? Мы бы пообщались и были только рады. Впрочем, я не уверен, что этот момент близок.

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Женя еще способен показать себя на более высоком уровне, я в этом уверен. Но со временем – не вижу никаких проблем", – заявил Русол в комментарии Трендец.

Напомним, Коноплянка является воспитанником Днепра, который прекратил свое существование в 2019-м. Действующий контракт 32-летнего полузащитника с Шахтером рассчитан до конца сезона 2021/22.

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