"Траоре зараз перебуває у Барселоні і готується до операції, яка відбудеться наступного тижня. Можливо, вона пройде навіть у 2 етапи. Операція непроста, йде підготовка до неї. Орієнтовні терміни відновлення – від 9 місяців до року.

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У Жуніора Мораєса йде нормальний процес реабілітації. Через місяць-півтора він приступить до занять у загальній групі.

Ісмаїлі вже більше тижня тренується у загальній групі, він готовий грати. У нього було невелике ушкодження – м'язова травма. Його відновлення проходило нормально, він за 10 днів впорався зі своєю травмою.

Є пошкодження у Корнієнка – невелике запалення бічної зв'язки колінного суглоба. А у Коноплянки забій грудної клітки, це сталося позавчора на тренуванні. Через кілька днів вони приступлять до занять в загальній групі.

Функціонал футболістів, які грали за збірні – звичайний, як після матчу. Але 2 дні для відновлення недостатньо, ідеально – 3-4. Але такий графік, що поробиш", – сказав Глущенко у програмі "УПЛ ONLINE".

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