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"Ми будемо шукати якісних футболістів", – Сульшер не захотів говорити про можливий трансфер Бейла в Манчестер Юнайтед

17:50 220 Читать на русском
"Ми будемо шукати якісних футболістів", – Сульшер не захотів говорити про можливий трансфер Бейла в Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Виконувач обов'язків готовного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував інформацію, що його клуб може купити нападника Реала Гарета Бейла.

"Не можу коментувати чутки про Бейла або про інших гравців, які виступають за інші клуби. Але, безумовно, влітку ми будемо шукати якісних футболістів, здатних зробити нашу команду кращою.

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Існує багато чинників, про які треба думати, коли купуєш гравців. Це нелегко, адже нам потрібно думати не тільки про короткострокову перспективу, а й про довгострокову", – цитує Сульшера Sky Sports.

Наразі Манчестер Юнайтед, набравши 58 очок, посідає 5-е місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.

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Сьогодні, 16 березня, "червоні дияволи" на виїзді проведуть матч 1/4 фіналу Кубка Англії з Вулверхемптоном. Початок зустрічі заплановано на 21:55.

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Англія Гарет Бейл Гарет Бейл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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