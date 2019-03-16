"Мы будем искать качественных футболистов», - Сульшер не захотел говорить о возможном трансфере Бейла в Ман Юнайтед

Исполняющий обязанности готовн тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокомментировал информацию, что его клуб может купить нападающего Реала Гарета Бейла.

"Не могу комментировать слухи о Бейле или о других игроках, выступающих за другие клубы. Но, безусловно, летом мы будем искать качественных футболистов, способных сделать нашу команду лучше.

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Существует много факторов, о которых надо думать, когда покупаешь игроков. Это нелегко, ведь нам нужно думать не только о краткосрочной перспективе, но и о долгосрочной", – цитирует Сульшера Sky Sports.

В данный момент Манчестер Юнайтед, набрав 58 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Сегодня, 16 марта, "красные дьяволы" на выезде проведут матч 1/4 финала Кубка Англии с Вулверхэмптоном. Начало встречи запланировано на 21:55.