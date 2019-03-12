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Агент Бейла розповів про плани гравця після повернення Зідана в Реал

22:51 221 Читать на русском
Агент Бейла розповів про плани гравця після повернення Зідана в Реал
Гарет Бейл / ФК Реал Мадрид

Агент вінгера Гарета Бейла Джонатан Барнетт прокоментував дії свого клієнта після повернення Зінедіна Зідана.

Гарет Бейл збирається попрацювати знову з Зінедіном Зіданом та подивитись, як складеться ситуація, тоді прийме рішення. Про це повідомив агент валлійця Джонатан Барнетт.

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"Гарет почекає і подивиться", – цитує Барнетта ESPN.

Нагадаємо, минулого сезону Бейл хотів покинути клуб саме через французького фахівця, який, зокрема, залишив його в запасі на фінальний матч Ліги чемпіонів проти Ліверпуля у Києві, в якому "вершкові" перемогли з рахунком 3:1 та виграли третю ЛЧ поспіль.

Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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