Мхітарян пояснив, чому проміняв Арсенал на Рому

Вірменський хавбек Генріх Мхітарян поділився враженнями від переїзду в Рим.

"Все трапилось в останній момент. Після матчу з Тоттенхемом мені подзвонив агент і сказав, що на наступний день я повинен вилетіти в Рим, щоб пройти медобстеження і підписати контракт.

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Це чудовий шанс для мене, позаяк в Арсеналі я не отримував достатньо ігрового часу. Я давно не проводив на полі всі 90 хвилин, але я готовий до цього, оскільки регулярно тренувався.

У футбол грають не лише ногами, а й мізками. Якщо ти впевнений, що можеш зіграти всі 90 хвилин, то все можливо", – цитує Мхітаряна офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 30-річний хавбек захищатиме кольори "вовків" на правах оренди до завершення сезону 2019/20.

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