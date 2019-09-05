Мхитарян объяснил, почему променял Арсенал на Рому

Армянский хавбек Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от переезда в Рим.

"Все случилось в последний момент. После матча с Тоттенхэмом мне позвонил агент и сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.

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Это отличный шанс для меня, потому что в Арсенале я не получал достаточно игрового времени. Я давно не проводил на поле все 90 минут, но я готов к этому, поскольку регулярно тренировался.

В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если ты уверен, что можешь сыграть все 90 минут, то все возможно", – цитирует Мхитаряна официальный сайт клуба.

Напомним, 30-летний хавбек будет защищать цвета "волков" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

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