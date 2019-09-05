toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мхитарян объяснил, почему променял Арсенал на Рому

13:37 242 Читати українською
Мхитарян объяснил, почему променял Арсенал на Рому
Генрих Мхитарян / Фото ФК Рома

Армянский хавбек Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от переезда в Рим.

"Все случилось в последний момент. После матча с Тоттенхэмом мне позвонил агент и сказал, что на следующий день я должен вылететь в Рим, чтобы пройти медобследование и подписать контракт.

"Рома не имеет проблем в атаке, так что Мхитаряну придется очень постараться", – Тони оценил трансферы команды Фонсеки

Это отличный шанс для меня, потому что в Арсенале я не получал достаточно игрового времени. Я давно не проводил на поле все 90 минут, но я готов к этому, поскольку регулярно тренировался.

В футбол играют не только ногами, но и мозгами. Если ты уверен, что можешь сыграть все 90 минут, то все возможно", – цитирует Мхитаряна официальный сайт клуба.

Напомним, 30-летний хавбек будет защищать цвета "волков" на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачками

blog_ava
"Порох кончился", – Бендтнер, имеющий шансы сыграть против Динамо, опозорился на первой тренировке в Копенгагене
06:00
467
Теги
Трансферы Италия Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Рома Рома
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
22
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук