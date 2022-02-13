Металіст визначився з планами на треті зимові збори – харків'яни зіграють 6 спарингів за тиждень
Металіст продовжує активну підготовку до поновлення сезону.
Харків'яни вже завтра, 14 лютого, вирушать до турецького Белека на треті тренувальні збори, повідомляє офіційний сайт клубу. Металіст продовжить оригінальну практику – проводити по 2 контрольні зустрічі за день.
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Металіст – Шукура (Грузія) – 16 лютого, початок об 11:00.
Металіст – Атирау (Казахстан) – 16 лютого, початок о 16:00.
Металіст – Нефтчі (Киргизстан) – 19 лютого, початок об 11:00.
Металіст – Оболонь (Україна – 19 лютого, початок о 17:00.
Металіст – Істіклол (Таджикістан) – 22 лютого, початок о 15:00.
Металіст – Дордой (Киргизстан) – 23 лютого, початок о 16:00.
Додамо, що харків'яни із значним запасом очолюють Першу лігу, а офіційно повернуться в сезон матчем Кубка України проти Зорі, який відбудеться 1 березня.
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