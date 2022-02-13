Харків'яни вже завтра, 14 лютого, вирушать до турецького Белека на треті тренувальні збори, повідомляє офіційний сайт клубу. Металіст продовжить оригінальну практику – проводити по 2 контрольні зустрічі за день.

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Металіст – Шукура (Грузія) – 16 лютого, початок об 11:00.

Металіст – Атирау (Казахстан) – 16 лютого, початок о 16:00.

Металіст – Нефтчі (Киргизстан) – 19 лютого, початок об 11:00.

Металіст – Оболонь (Україна – 19 лютого, початок о 17:00.

Металіст – Істіклол (Таджикістан) – 22 лютого, початок о 15:00.

Металіст – Дордой (Киргизстан) – 23 лютого, початок о 16:00.

Додамо, що харків'яни із значним запасом очолюють Першу лігу, а офіційно повернуться в сезон матчем Кубка України проти Зорі, який відбудеться 1 березня.

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