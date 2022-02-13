Металлист определился с планами на третьи зимние сборы – харьковчане сыграют 6 спаррингов за неделю
Металлист продолжает активную подготовку к возобновлению сезона.
Харьковчане уже завтра, 14 февраля, отправятся в турецкий Белек на третье тренировочное собрание, сообщает официальный сайт клуба. Металлист продолжит оригинальную практику – проводить по 2 контрольные встречи в день.
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Металлист – Шукура (Грузия) – 16 февраля, начало в 11:00.
Металлист – Атырау (Казахстан) – 16 февраля, начало в 16:00.
Металлист – Нефтчи (Кыргызстан) – 19 февраля, начало в 11:00.
Металлист – Оболонь (Украина) – 19 февраля, начало в 17:00.
Металлист – Истиклол (Таджикистан) – 22 февраля, начало в 15:00.
Металлист – Дордой (Кыргызстан) – 23 февраля, начало в 16:00.
Добавим, что харьковчане со значительным запасом возглавляют Первую лигу, а официально вернутся в сезон матчем Кубка Украины против Зари, который состоится 1 марта.
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