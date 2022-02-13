Харьковчане уже завтра, 14 февраля, отправятся в турецкий Белек на третье тренировочное собрание, сообщает официальный сайт клуба. Металлист продолжит оригинальную практику – проводить по 2 контрольные встречи в день.

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Металлист – Шукура (Грузия) – 16 февраля, начало в 11:00.

Металлист – Атырау (Казахстан) – 16 февраля, начало в 16:00.

Металлист – Нефтчи (Кыргызстан) – 19 февраля, начало в 11:00.

Металлист – Оболонь (Украина) – 19 февраля, начало в 17:00.

Металлист – Истиклол (Таджикистан) – 22 февраля, начало в 15:00.

Металлист – Дордой (Кыргызстан) – 23 февраля, начало в 16:00.

Добавим, что харьковчане со значительным запасом возглавляют Первую лигу, а официально вернутся в сезон матчем Кубка Украины против Зари, который состоится 1 марта.

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