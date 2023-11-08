Металіст ризикує припинити існування – "гаманець Януковича" продовжує тягнути команду на дно
Головний редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Володимир Звєров розповів, що заважає Металісту демонструвати пристойні результати.
"Слава Богу, що Металіст поки що є. Грандіозна частина бюджету клубу (приблизно 35%) іде на різні судові справи у ФІФА та CAS з легіонерами, як спадщина часів Курченка – колишнього президента. Останній підписав велику кількість легіонерів і не платив їм зарплати.
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Футболісти виграли судові справи, і ФІФА відправила всі ці вердикти вже в новостворений Металіст. Цих справ дуже багато. І вони дуже витратні.
При цьому Металіст витрачає зараз на юристів, на перекладачів величезні як для клубу Першої ліги гроші. А по самих справах десь 10 тисяч швейцарських франків треба заплатити, десь 20 тисяч, десь 40 тисяч. І в підсумку, більше третини бюджету клубу йде на ці судові виплати. Тому Металіст просто позбавлений можливості вести якісну кадрову політику і купувати футболістів, які дозволили б клубу мати зараз у своєму активі не 7 очок, а 27, і йти не на останньому місці в турнірній таблиці Першої ліги, а претендувати на повернення в УПЛ.
По суті, клуб не живе, а виживає. І апеляцією намагається довести, що цей Металіст не є правонаступником того Металіста Курченка. Але якщо CAS цю апеляцію відхилить, то у клубу буде два шляхи: або платити десятки мільйонів доларів боргів, або закриватися. Просто закриватися! Чи може цей Металіст у 2023 році заплатити десятки мільйонів боргів? Не може", – сказав Звєров у авторській програмі на "ПРОФУТБОЛ Digital".
Нагадаємо, Сергій Курченко став президентом Металіста у 2012 році, придбавши його у Олександра Ярославського. Олігарх, якого називали "гаманцем Януковича", втік з України у 2014 році, а в 2016-му харківський клуб оголосили банкрутом. У жовтні 2019-го Євген Красніков зареєстрував новий клуб Метал, який влітку 2021 року було перейменовано на Металіст.
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