"Слава Богу, що Металіст поки що є. Грандіозна частина бюджету клубу (приблизно 35%) іде на різні судові справи у ФІФА та CAS з легіонерами, як спадщина часів Курченка – колишнього президента. Останній підписав велику кількість легіонерів і не платив їм зарплати.

Екс-форвард Зорі перейде у Ворсклу, – джерело

Футболісти виграли судові справи, і ФІФА відправила всі ці вердикти вже в новостворений Металіст. Цих справ дуже багато. І вони дуже витратні.

При цьому Металіст витрачає зараз на юристів, на перекладачів величезні як для клубу Першої ліги гроші. А по самих справах десь 10 тисяч швейцарських франків треба заплатити, десь 20 тисяч, десь 40 тисяч. І в підсумку, більше третини бюджету клубу йде на ці судові виплати. Тому Металіст просто позбавлений можливості вести якісну кадрову політику і купувати футболістів, які дозволили б клубу мати зараз у своєму активі не 7 очок, а 27, і йти не на останньому місці в турнірній таблиці Першої ліги, а претендувати на повернення в УПЛ.

По суті, клуб не живе, а виживає. І апеляцією намагається довести, що цей Металіст не є правонаступником того Металіста Курченка. Але якщо CAS цю апеляцію відхилить, то у клубу буде два шляхи: або платити десятки мільйонів доларів боргів, або закриватися. Просто закриватися! Чи може цей Металіст у 2023 році заплатити десятки мільйонів боргів? Не може", – сказав Звєров у авторській програмі на "ПРОФУТБОЛ Digital".

Нагадаємо, Сергій Курченко став президентом Металіста у 2012 році, придбавши його у Олександра Ярославського. Олігарх, якого називали "гаманцем Януковича", втік з України у 2014 році, а в 2016-му харківський клуб оголосили банкрутом. У жовтні 2019-го Євген Красніков зареєстрував новий клуб Метал, який влітку 2021 року було перейменовано на Металіст.

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