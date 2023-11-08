"Слава Богу, что Металлист пока что есть. Грандиозная часть бюджета клуба (примерно 35%) идет на различные судебные дела в ФИФА и CAS с легионерами, как наследие времен Курченко – бывшего президента. Последний подписал большое количество легионеров и не платил им зарплаты.

Экс-форвард Зари перейдет в Ворсклу, – источник

Футболисты выиграли судебные дела, и ФИФА отправила все эти вердикты уже в новосозданный Металлист. Этих дел очень много. И они очень затратные.

При этом Металлист тратит сейчас на юристов, на переводчиков огромные как для клуба Первой лиги деньги. А по самим делам где-то 10 тысяч швейцарских франков надо заплатить, где-то 20 тысяч, где-то 40 тысяч. И в итоге, больше трети бюджета клуба уходит на эти судебные выплаты. Поэтому Металлист просто лишен возможности вести качественную кадровую политику и покупать футболистов, которые позволили бы клубу иметь сейчас в своем активе не 7 очков, а 27, и идти не на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги, а претендовать на возвращение в УПЛ.

По сути, клуб не живет, а выживает. И апелляцией пытается доказать, что этот Металлист не является правопреемником того Металлиста Курченко. Но если CAS эту апелляцию отклонит, то у клуба будет два пути: либо платить десятки миллионов долларов долгов, либо закрываться. Просто закрываться! Может ли этот Металлист в 2023 году заплатить десятки миллионов долгов? Не может", – сказал Зверов в авторской программе на "ПРОФУТБОЛ Digital".

Напомним, Сергей Курченко стал президентом Металлиста в 2012 году, приобретя его у Александра Ярославского. Олигарх, которого называли "кошельком Януковича", сбежал из Украины в 2014 году, а в 2016-м харьковский клуб объявили банкротом. В октябре 2019-го Евгений Красников зарегистрировал новый клуб Металл, который летом 2021 года был переименован в Металлист.

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