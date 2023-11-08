Металлист рискует прекратить существование – "кошелек Януковича" продолжает тянуть команду на дно
Главный редактор "ПРОФУТБОЛ Digital" Владимир Зверов рассказал, что мешает Металлисту демонстрировать приличные результаты.
"Слава Богу, что Металлист пока что есть. Грандиозная часть бюджета клуба (примерно 35%) идет на различные судебные дела в ФИФА и CAS с легионерами, как наследие времен Курченко – бывшего президента. Последний подписал большое количество легионеров и не платил им зарплаты.
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Футболисты выиграли судебные дела, и ФИФА отправила все эти вердикты уже в новосозданный Металлист. Этих дел очень много. И они очень затратные.
При этом Металлист тратит сейчас на юристов, на переводчиков огромные как для клуба Первой лиги деньги. А по самим делам где-то 10 тысяч швейцарских франков надо заплатить, где-то 20 тысяч, где-то 40 тысяч. И в итоге, больше трети бюджета клуба уходит на эти судебные выплаты. Поэтому Металлист просто лишен возможности вести качественную кадровую политику и покупать футболистов, которые позволили бы клубу иметь сейчас в своем активе не 7 очков, а 27, и идти не на последнем месте в турнирной таблице Первой лиги, а претендовать на возвращение в УПЛ.
По сути, клуб не живет, а выживает. И апелляцией пытается доказать, что этот Металлист не является правопреемником того Металлиста Курченко. Но если CAS эту апелляцию отклонит, то у клуба будет два пути: либо платить десятки миллионов долларов долгов, либо закрываться. Просто закрываться! Может ли этот Металлист в 2023 году заплатить десятки миллионов долгов? Не может", – сказал Зверов в авторской программе на "ПРОФУТБОЛ Digital".
Напомним, Сергей Курченко стал президентом Металлиста в 2012 году, приобретя его у Александра Ярославского. Олигарх, которого называли "кошельком Януковича", сбежал из Украины в 2014 году, а в 2016-м харьковский клуб объявили банкротом. В октябре 2019-го Евгений Красников зарегистрировал новый клуб Металл, который летом 2021 года был переименован в Металлист.
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