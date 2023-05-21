Металіст 1925 і Металіст з'ясовували сильнішого у 27-му турі УПЛ (2:0) при суддівстві Катерини Монзуль. Рахунок і огляд матчу чемпіонату України читайте на "Футбол 24".

У Ковалівці відбулося друге в історії УПЛ харківське дербі, яке доповнила ще одна представниця Харкова – Катерина Монзуль. У першому колі Металіст і Металіст 1925 голів не забивали, а зараз обидві команди ведуть боротьбу за збереження прописки у Прем'єр-лізі. Поки що це краще вдається підопічним Едмара/Голодюка, які перебували на межі зони перехідних матчів. А от у Металіста справи гірші – "жовто-сині", хоч нещодавно перервали тривалу серію без перемог, але із зони прямого вильоту не піднялися.

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Попри відсутність найкращого бомбардира Максима Прядуна (дискваліфікація), команда Огнєновіча почала активніше. Вже на 2-й хвилині Наумець пробив у руки Мозілю, а згодом Безуглий у розкішному підкаті зупинив Чідомере в межах штрафного. Ще один момент Наумця вже був по-справжньому гольовим. Владислав з меж штрафного не зумів пробити Мозіля, який дотягнувся до м'яча. Дебют повністю за Металістом. "1925-ті" відповіли хіба що неточним ударом від Габелка.

А далі почалася типова УПЛ. Бий, біжи, борися, падай. До речі, про "падай". Вачіберадзе зробив це у штрафному, але такого бажаного пенальті не отримав. Огнєновіч ще й вимушену заміну провів до перерви – Порох через ушкодження залишив поле. На цьому й усе. Обнадійливий цікавий початок тайму продовження не мав. 0:0 після 45-ти хвилин.

Красномовний момент виник на старті другої половини. Чідомере замість того, щоб продовжувати боротьбу, зупинився і почав просити у Монзуль пенальті за влучання м'яча в руку Безуглого. Катерина та VAR гри рукою не побачили.

А на 58-й хвилині стався історичний момент – Металіст 1925 таки заштовхав м'яч у ворота. Традиційно для таких поєдинків допоміг стандарт. Русин влучив у поперечину, а Безуглий був першим на добиванні. 1:0 – безгольова серія Металіста 1925 в чемпіонаті завершилася на позначці 365 хвилин. Перший гол в історії дербі Харкова!

А згодом був і другий. Русин класним пасом вивів Чирука віч-на-віч із кіпером, а нападник "1925-х" забив свій перший м'яч в УПЛ. Йшла 68-ма хвилина. Тут же Рязанцев міг скоротити відставання Металіста, але після помилки суперника і чистого виходу віч-на-віч пробив дуже невдало. Фактично, це було все. Команда Едмара/Голодюка довела дербі до надважливої перемоги.

2:0 – Металіст 1925 набрав 30 пунктів і застрибнув одразу на 9 місце УПЛ, трохи відірвавшись від конкурентів. Тепер у зону стикових матчів опустився Верес. Становище Металіста куди гірше – 15 позиція і можливе 5-очкове відставання від зони перехідних матчів за три тури до фінішу (якщо Рух сьогодні обіграє Львів).

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