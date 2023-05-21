"Ця інформація з'явилася не випадково. Це провокація, щоб дестабілізувати команду перед вирішальними матчами.

Ван Леувен влітку може очолити Шахтар – робота Йовічевіча не вразила Ахметова

Але це зробити не вдасться. У нас є головний тренер Ігор Йовічевіч, якому ми довіряємо, і в якого ще рік контракту. Тому не звертаємо увагу, впевнені у своїх силах і разом рухаємося далі до майбутніх перемог", – сказав Срна.

Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що президент Шахтаря незадоволений роботою Йовічевіча на посаді головного тренера "гірників" і після завершення сезону хоче запросити на його місце наставника Зорі Патріка ван Леувена.

Шахтар переміг Верес і знову обійшов СК Дніпро-1 – матч пройшов з вболівальниками, хоча УПЛ погрожувала зняти очки