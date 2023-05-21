У Шахтарі відреагували на чутки про відхід Йовічевіча і призначення ван Леувена
Спортивний директор "гірників" Даріо Срна прокоментував інформацію про можливі зміни на тренерському містку донеччан.
"Ця інформація з'явилася не випадково. Це провокація, щоб дестабілізувати команду перед вирішальними матчами.
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Але це зробити не вдасться. У нас є головний тренер Ігор Йовічевіч, якому ми довіряємо, і в якого ще рік контракту. Тому не звертаємо увагу, впевнені у своїх силах і разом рухаємося далі до майбутніх перемог", – сказав Срна.
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що президент Шахтаря незадоволений роботою Йовічевіча на посаді головного тренера "гірників" і після завершення сезону хоче запросити на його місце наставника Зорі Патріка ван Леувена.
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