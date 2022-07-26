Харківський клуб зможе зберегти двох своїх талантів, яких сватали у СК Дніпро-1.

До розташування Металіста мають повернутись Єгор Картушов та Богдан Порох, повідомляє FCDNIPRO.COM.

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Обидва гравці перебували у розташуванні у СК Дніпро-1, проте не підійшли клубу. Вони приїжджали разом з Олександром Кучером, який має стати головним тренером дніпрян.

Додамо, що Порох у минулому неповному сезоні зіграв у 15 матчах на позиції центрального захисника, відзначившись 2 асистами. У Картушова, який грає зліва в захисті та півзахисті, 16 поєдинків в активі і також 2 результативні передачі.

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