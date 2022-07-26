Харьковский клуб сможет сохранить два своих таланта, которые сватали в СК Днепр-1.

В расположение Металлиста должны вернуться Егор Картушов и Богдан Порох, сообщает FCDNIPRO.COM.

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Оба игрока находились в расположении в СК Днепр-1, однако не подошли клубу. Они приезжали вместе с Александром Кучером, который должен стать главным тренером днепрян.

Добавим, что Порох в прошлом неполном сезоне сыграл в 15 матчах на позиции центрального защитника, отличившись двумя ассистами. У Картушова, играющему слева в защите и полузащите, 16 поединков в активе и также 2 результативные передачи.

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