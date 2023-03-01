Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про перехід Богдана Бойчука. Пізніше клуб завершив перехід хавбека Владислава Наумця.

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Деталі переходу Бойчука не розголошуються, хоча за інформацією Transfermarkt гравець перейшов безкоштовно до харківського клубу. Контракт розрахований до кінця поточного сезону. Щодо Наумця, то угода з Владиславом розрахована до літа 2024 року, а попереднім його клубом був Чорноморець.

Додамо, що Бойчук провів 11 поєдинків за Рух у цьому сезоні, записавши до свого активу 1 результативну передачу.

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