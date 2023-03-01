Металлист на своем официальном сайте сообщил о переходе Богдана Бойчука. Позже клуб завершил переход хавбека Владислава Наумца.

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Детали перехода не разглашаются, хотя по информации Transfermarkt игрок перешел бесплатно в харьковский клуб. Договор рассчитан до конца текущего сезона. Что касается Наумца, то соглашение с Владиславом рассчитано до лета 2024 года, а предыдущим его клубом был Черноморец.

Добавим, что Бойчук провел 11 поединков за Рух в этом сезоне, записав в свой актив 1 результативную передачу.

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