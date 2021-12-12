Колишній тренер Металіста Мирон Маркевич не приховує, що Марлос був дуже ласим шматочком у Європі.

"Щодо нього завжди надходили пропозиції, але ми не хотіли його відпускати. Ним цікавилися італійські, іспанські та португальські клуби. Бенфіка, пам'ятаю, точно.

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Якось на зборах в Іспанії ми грали з Леванте. Марлос просто знущався з їхніх футболістів, таке витворював на полі. Він так вразив тодішнього тренера Леванте Хоакіна Капарроса, що іспанці одразу зробили пропозицію про трансфер Марлоса. Але ця команда — не його рівень, тому ми відмовили. Та й сам Марлос не хотів іти. У нас було все добре, з Металіста ніхто не хотів іти", – згадав Маркевич у коментарі Fan Day.

Нагадаємо, Марлос відіграв за Металіст 2,5 роки, а в 2014-му перейшов до Шахтаря за 8 млн євро.

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