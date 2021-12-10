19-річний півзахисник Спорт Ресіфі Густаво потрапив на радари київського Динамо, повідомляє Transfers24hr.

Динамо підписало контракт з вихованцем Монако

У послугах бразильця також зацікавлені Фламенго, Атлетіко Мінейро, Атлетіко Паранаенсе та харківський Металіст. Останній, за чутками, пропонував Спорт Ресіфі за молодого таланта 2,1 млн євро.

У нинішньому сезоні Густаво провів 26 матчів, у яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Динамо після Бенфіки напросилося на серйозні кадрові рішення – чому повторення долі Шахтаря закономірне