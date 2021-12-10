Динамо націлилось на бразильського віртуоза Густаво – на гравця полює ще один український клуб
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Бразильський півзахисник Густаво має шанс перебратись до України.
19-річний півзахисник Спорт Ресіфі Густаво потрапив на радари київського Динамо, повідомляє Transfers24hr.
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У послугах бразильця також зацікавлені Фламенго, Атлетіко Мінейро, Атлетіко Паранаенсе та харківський Металіст. Останній, за чутками, пропонував Спорт Ресіфі за молодого таланта 2,1 млн євро.
У нинішньому сезоні Густаво провів 26 матчів, у яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.
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