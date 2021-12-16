Бомбардирські гонки – це завжди яскраві емоції та пристрасті. Кожен нападник мріє про те, щоб здобути пальму першості завдяки своєму бомбардирському хисту.

20 голів за сезон – це чемпіонська позначка, подолати яку вдавалося навіть не всім найкращим. Ювілейний показник дарує місце не лише на п'єдесталі бомбардирів, а й в історії вітчизняного футболу.

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Арсен Аваков, Торпедо, 21 гол, сезон 1994/95

У запорізьке Торпедо Аваков потрапив у ролі правого захисника. Гра в захисті – його категорична умова при переході в нову команду, адже раніше тренери вже використовували його як форварда. Та від долі не втечеш – йому вдалося стати першим футболістом, хто заб'є 20 голів впродовж сезону українського чемпіонату!

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Досягнення Авакова справді феноменальне. Торпедо був далеко не лідером – 7 місце за підсумками чемпіонату, а свій перший гол в чемпіонаті Арсен оформив аж у 10 турі! Втім, часті призначення пенальті та природний бомбардирський хист зробили свою справу – Аваков вписав свої ім'я в історію українського футболу.

Тімерлан Гусейнов, Чорноморець, 20 голів, сезон 1995/96

Головна зброя "срібного" сезону одеситів. Один з найкращих нападників чемпіонату не бачив перед собою перепон, раз по раз залишаючи "автограф" у сітці воріт суперників.

Завдяки бомбардирським показникам Тімерлан не лише отримав виклик у національну збірну України, а й запрошення в Ковентрі Сіті, який у той час виступав в АПЛ.

Це дуже заплутана історія, яка не має з футболом нічого спільного — одним словом, лихі 90-ті... Не буду розповідати подробиць, адже люди, про яких доведеться говорити, ще живі, – прокоментує згодом Гусейнов можливість трансферу в Англію.

Після цього зоря нападника почала згасати, але його ім'я будуть пам'ятати цілі покоління фанатів Чорноморця.

Олег Матвєєв, Шахтар, 21 гол, сезон 1996/97

Вдруге в історії донеччанам вдалося стати "срібними" призерами чемпіонату та поволі наступати на п'яти столичному Динамо.

Впродовж сезону Матвєєву вдалося забити 21 гол, але навіть цього не вистачило, щоб перервати чемпіонську серію Динамо. Яскравий нападник був втіленням амбіцій клубу, але навіть його результативності було мало для досягнення "золотої" мети.

Сергій Ребров, Динамо, 22 голи, сезон 1997/98

Вихованець донецького футболу заслужив місце у залі слави київського Динамо. Його зв'язка з Андрієм Шевченком – спогад, яким дорожить кожен футбольний шанувальник киян.

Стати найкращим голеадором в сезоні Сергію Станіславовичу вдалося лише раз, але стабільність його результативності дозволила йому "наколотити" 123 та прорватися на вершину рекордсменів-бомбардирів українського чемпіонату.

Максим Шацьких, Динамо, сезон 1999/2000, 20 голів

Прихід форварда з Узбекистану на заміну Андрія Шевченка викликав шквал критики. Фанати не розуміли Лобановського, який для такої вагомої ролі обрав маловідомого нападника.

Але Валерій Васильович вмів відрізняти діаманти від каменів. Дебютний сезон для Шацьких був дуже рясним на голи, а Динамо відсвяткувало чемпіонство. Голослівних невігласів Метр переконав результатом.

Андрій Воробей, Шахтар, 21 гол, сезон 2000/01

Воробей став активним учасником трансформації Шахтаря з вічного "срібного" конкурента Динамо до титулу чемпіона. Швидкий та невблаганний форвард був страшним сном для захисту будь-якої команди.

Воробей був нещадним до суперників та наповнив бомбардирську скарбничку 21 м'ячем. Але радість здобутку затьмарило відставання від Динамо лише на 1 очко.

Максим Шацьких, Динамо, 22 голи, сезон 2002/03

Після вдалого першого сезону у складі киян Шацьких переслідували травми та інші невдачі. Втім, тривати вічно це не могло, а незабаром форварда знову "прорвало".

Саме завдяки його голам "біло-синім" вдалося повернути собі чемпіонський титул та стати володарем "золотих" медалей чемпіонату України 10-й раз. Без результативності Шацьких здобути ювілейне чемпіонство було б неможливо.

Генріх Мхітарян, Шахтар, 25 голів, сезон 2012/13

Футболіст, який не може похизуватися роллю нападника. "Вірменський бразилець", який "в'язав" центр поля та напад, вмів не лише створювати моменти, а й самому доводити їх до логічного завершення.

25 голів за сезон – це рекорд чемпіонату України, який тримається вже майже 10 років. Ну а його творець згодом вирушив у дортмундську Борусію та розпочав яскраву європейську кар'єру.

Луїс Адріану, Шахтар, 2013/14, сезон 20 голів

Технічний та швидкий бразилець дуже швидко став невблаганним наконечником атак "гірників". Зупинити Луїса було непросто – він завжди вмів знаходити щілини в обороні суперника.

Бразильські партнери робили все можливо, аби Адріану вражав ворота суперників. Наблизитись впритул до Мхітаряна йому не вдалося, але вершина у два десятки голів підкорилася.

Алекс Тейшейра, Шахтар, 22 голи, сезон 2015/16

Бразильський наступник Мхітаряна теж тішив шанувальників "гірників" результативністю. Алекс був важливою ланкою не лише в побудову, а й у завершенні атак.

Йому пророкували велике майбутнє в Європі, але несподівано для всіх бразилець обрав грошовитий варіант – китайський Цзянсу Сунін. Зараз він будує кар'єру в Бешикташі, але це вже не той Алекс, гра якого приводила в ейфорію трибуни будь-якого українського стадіону.

Факундо Феррейра, Шахтар, 21 гол, сезон 2017/18

Зміна вектору Шахтаря з бразильського на португальський дала свої плоди – Шахтар раз за разом почав святкувати чемпіонство. Долучився до цього й аргентинський нападник Факундо Феррейра.

Його стиль подобався не всім, але футболіст відповідав результативністю. Найкращий показник у списку бомбардирів привернув увагу португальської Бенфіки, яка в результаті і здійснила його трансфер.

Жуніор Мораєс, Шахтар, 20 голів, сезон 2019/20

Перехід у Шахтар фанати Динамо не пробачать Жуніору ніколи. Але якщо щодо принципів у футбольній кар'єрі не посперечаєшся, то знайти аргументи проти цифр – доволі складно. А вони говорять саме про користь переходу бразильця у лави "гірників".

Вже в першому сезоні у помаранчевій футболці він забиває 19 голів та стає найкращим бомбардиром. Цього йому мало – в наступному році він таки бере планку у 20 голів в матчах УПЛ.

Важка травма вибила Жуніора з колії, а його контракт з Шахтарем завершиться вже цього літа. Нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик у першій частині сезону записав на свій рахунок вже 14 голів. Якщо цієї зими його не придбає європейський клуб, то є надія, що він не лише приєднається до списку "понад 20 голів", а й очолить його.

Результативні бомбардири – це ті, хто дарує футболу найбільш яскраві відтінки та змушує вболівальників шаленіти на трибунах і перед екранами телевізорів. Віримо, що рейтинг голеадорів буде постійно поповнюватися, а кожен гольовий рекорд швидко оновлюватиметься!