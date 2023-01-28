Півзахисник Богдан Бойчук може повернутися у рідний клуб, повідомляє Спортивка. 26-річним футболістом предметно цікавиться Металіст.

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До слова, гравець цього тижня покинув Рух, припинивши співпрацю з львів'янами за взаємною згодою сторін.

Нагадаємо, Бойчук – вихованець Металіста, в якому і розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. Далі був молдовськи Белць, російський Нафтохімік, молдовське Динамо-Авто та Рух.

Навесні 2017 року Богдан був дискваліфікований контрольно-дисциплінарним комітетом УАФ на один рік і ще рік умовно (з випробувальним терміном 2 роки) за участь у договірних матчах як екс-гравець молодіжних команд Металіста. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.

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