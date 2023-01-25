Рух на своєму офіційному сайті повідомив про завершення угоди з Богданом Бойчуком.

Екс-капітан Динамо завершив кар'єру та отримав посаду в скандальному російському клубі в Європі

Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою. За 4 роки в складі Руху Бойчук зіграв за Рух 79 матчів, у яких відзначився 4 голами.

Додамо, що свою кар'єру Богдан починав у Металісті, встиг пограти за молдавські Зарію Балті і Динамо-Авто та російський Нафтохімік.

Динамо програло перший матч у 2023 році – повний розгром, плачевна гра і лише 1 гравець на позитиві