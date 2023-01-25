Рух офіційно попрощався з хавбеком
16:25 - Читать на русском
Півзахисник Богдан Бойчук завершив співпрацю з львівським Рухом.
Рух на своєму офіційному сайті повідомив про завершення угоди з Богданом Бойчуком.
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Сторони припинили співпрацю за взаємною згодою. За 4 роки в складі Руху Бойчук зіграв за Рух 79 матчів, у яких відзначився 4 голами.
Додамо, що свою кар'єру Богдан починав у Металісті, встиг пограти за молдавські Зарію Балті і Динамо-Авто та російський Нафтохімік.
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