Рух підписав контракт з черговим бразильським легіонером
"Жовто-чорні" продовжують моніторити південноамериканський трансферний ринок.
Черговим новачком Руха став бразильський оборонець Джеферсон Вінісіус Вітор да Сілва, повідомляє офіційний сайт львів'ян.
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22-річний лівий захисник підписав контракт із "жовто-чорними" на 2,5 роки. За колектив Леоніда Кучука він виступатиме під номером 43. Нині він перебуває разом із командою на тренувальному зборі у хорватському Умазі і вже завтра може дебютувати у товариському матчі проти Дунайської Стреди.
До слова, пепереднім клубом Джеферсона був Греміо, який він покинув 1 січня 2023 року.
Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.
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