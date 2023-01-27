Черговим новачком Руха став бразильський оборонець Джеферсон Вінісіус Вітор да Сілва, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

Рух повернув бразильського опорника, який рік чекав дебюту через вторгнення Росії

22-річний лівий захисник підписав контракт із "жовто-чорними" на 2,5 роки. За колектив Леоніда Кучука він виступатиме під номером 43. Нині він перебуває разом із командою на тренувальному зборі у хорватському Умазі і вже завтра може дебютувати у товариському матчі проти Дунайської Стреди.

До слова, пепереднім клубом Джеферсона був Греміо, який він покинув 1 січня 2023 року.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 12-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 14 очок.

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