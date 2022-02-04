Полісся зустрічалось з Вересом в рамках турніру Winter Cup. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Товариський матч

Полісся – Верес – 2:1

Голи: Шастал, 31, Янаков (69) – Гончарнеко, 10 (пен.)

У Туреччині розпочався товариський міні-турнір Winter Cup, учасниками якого стали Металіст, Верес, Полісся та Чорноморець. Відкривали змагання команди з Рівного та Житомира.

З перших хвилини Верес почав високо пресингувати підопічних Юрія Калітвінцева, що швидко дало результат. Оборонець Полісся фолом зупинив суперника у власному штрафному майданчику, арбітр вказав на позначку. Пенальті реалізував Роман Гончаренко.

Полісся прокинулось після пропущеного м'яча і забрало ініціативу собі. Одна з атак господарів завершилась взяттям воріт. Навіс з правого флангу спровокував хаос біля воріт Вереса, який завершився влучним ударом Дмитра Шастала. На перерву суперники пішли за нічийного рахунку – 1:1.

У другому таймі футболісти Полісся не збавляли обертів та вийшли вперед. Денис Янаков ювелірно виконав штрафний у ближню дев'ятку – без шансів для голкіпера Вереса.

За 15 хвилин до фінального свистка Калітвінцев наважився випустити на поле новоспечену зірку Полісся Олександра Усика. Боксер одразу міг забивати, але не зміг влучити по м'ячу за кілька метрів біля воріт рівнян. Олександр міг залишитись непомітним на полі, якби не особлива увага від коментаторів матчу. Наприкінці зустрічі Усику вдався непоганий забіг з м'ячем, який завершився штрафним ударом.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Полісся – 2:1.