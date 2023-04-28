Металіст в рамках 23-го туру УПЛ зустрінеться з Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо підходить до чергового туру в статусі четвертої команди УПЛ, відстаючи від Зорі на п'ять залікових балів. До СК Дніпра-1 дистанція ще більша – сім очок при грі "жовто-чорних" в запасі. Ситуація складна, але конкуренти нестабільні, а попереду ще вісім матчів. Ще нічого не втрачено.

Втім, кияни теж нестабільні. Чого лишень коштує нічия з Рухом. Та і нічию в Класичному занести в актив не можна – "біло-сині" провели всього два удари по воротах, забивши зі штрафного. Просто Шахтар був не кращим у дербі. Головною подією у тій зустрічі був не результат, а заява Мірчі Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Румун офіційно повідомив про відхід на лікарняний. Йому потрібно провести операцію, тож в останніх восьми турах команду тренуватиме Олександр Шовковський. Тренерський дебют легенди припав на матч проти аутсайдера, який за будь-яких умов необхідно виграти. Ще одна осічка ризикує викинути Динамо з боротьби за медалі.

Металіст майже за всіма параметрами є найслабшим колективом у чемпіонаті. Харків'яни йдуть останніми за очікуваними очками, мають найгіршу середню гостроту ударів і тримаються передостанніми за очікуваними пропущеними голами. Частіше, ніж по воротах підопічних Періци Огнєновіча, б'ють лише в матчах проти Металіста 1925. За дотиками до м'яча у штрафному команда тримається третьою з кінця.

Це – максимально скорочений список ігрових аспектів, у яких "жовто-сині" є тотальними аутсайдерами. При шалених кадрових втратах взимку та тривожних інсайдів щодо зарплатні подібні результати не дивують. Тим не менш, Металіст відзначається неймовірною живучістю.

Харків'яни розписали нічиї з Олександрією та Колосом, тримали нулі з Шахтарем цілу годину, а з Вересом влаштували 5:5. Тиждень тому вони програли Ворсклі з рахунком 2:3, але двічі команда пропускала з пенальті. Словом, недооцінка Металіста може призвести до поганих наслідків. З підопічними Періци Огнєновіча потрібно демонструвати максимально потужний футбол.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов (під питанням), Шапаренко, Караваєв (Динамо)

Дискваліфіковані: Мизюк (Металіст)

Орієнтовні склади на матч Металіст – Динамо

Металіст: Єрмолов – Романюк, Паті, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковський – Бойчук, Наумець, Картушов – Прядун

Динамо: Бущан – Тимчик, Дячук, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шепелєв – Беніто, Буяльський, Волошин – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Металіст, звісно, живучий, але при такій статистиці харків'яни досить швидко зваляться до серії поразок без будь-яких шансів. Матч проти Динамо цілком ризикує стати таким. Хоча кияни надзвичайно проблемні – за рівнем свого футболу це середняк, причому далеко не найкращий.

Тим не менш, різниця в класі очевидна. Будь-який результат, крім перемоги підопічних Олександра Шовковського, буде аномалією і катастрофою.

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