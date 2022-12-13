"Наскільки я знаю, у Металісті після закінчення ігрового року була виплачена зарплатня футболістам та персоналу. Борги повністю або майже закриті. Команда пішла у відпустку спокійною, ніхто покидати Металіст не хоче. Буде той самий склад чи навіть якесь підсилення. Завдання не змінились – спробувати поборотися за топ-5.

"Ярославського не змушували продавати Металіст – у нього просто не вистачало коштів це все фінансувати", – журналіст

Буде складно, але з Металістом все гаразд. Плануються збори і виступи у весняній частині. У наступному випуску телефонувати Ярославському, щоб почути відповіді? Які? Чи буде Металіст? Металіст буде, це я вам авторитетно кажу", – резюмував Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Ярославський виїхав з України ще 10 лютого, оскільки став підозрюваним у причетності до смертельної ДТП. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. Металіст був змушений екстрено продавати лідерів, відпустив тренера Олександра Кучера у СК Дніпро-1 і вже явно не мав амбіцій боротися за медалі УПЛ.

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