"Насколько я знаю, в Металлисте по окончании игрового года была выплачена зарплата футболистам и персоналу. Долги полностью или почти закрыты. Команда ушла в отпуск спокойной, никто покидать Металлист не хочет. Будет тот же состав или даже какое-то усиление. Задачи не изменились – попробовать сразиться за топ-5.

"Ярославского не заставляли продавать Металлист – у него просто не хватало средств это все финансировать", – журналист

Будет сложно, но с Металлистом все хорошо. Планируются сборы и выступления в весенней части. В следующем выпуске звонить Ярославскому, чтобы услышать ответы? Какие? Будет ли Металлист? Металлист будет, это я вам авторитетно говорю", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик Live.

Напомним, Ярославский уехал из Украины еще 10 февраля, поскольку стал подозреваемым в причастности к смертельному ДТП. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям. Металлист был вынужден экстренно продавать лидеров, отпустил тренера Александра Кучера в СК Днепр-1 и уже явно не имел амбиций бороться за медали УПЛ.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді