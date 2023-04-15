У 21 турі чемпіонату України харківський Металіст і рівненський Верес розписали ефектну нічию. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Матч Металіст – Верес подарував глядачам 10 голів. Це повторення рекорду УПЛ. До сьогодні 7 поєдинків чемпіонату України завершувалися з 10 голами, але ще ніколи в історії турніру не було такого, щоб обидві команди забивали по 5 м'ячів.

Верес влаштував божевільну перестрілку з Металістом – 10 голів, 2 пенальті та історична нічия в УПЛ

Металіст забив два швидкі голи, але ще до середини першого тайму Верес зрівняв рахунок. Бойчук шикарним ударом поклав м'яч точно в дев'ятку та подарував харків'янам лідерство перед перервою.

Команди грали під зливою, але й не думали зменшувати оберти. Верес у другому таймі відігрався та навіть вийшов вперед. Але Металіст зі смаком поставив крапку – Наумець загнав м'яч в сітку після навісу Бойчук рабоною.