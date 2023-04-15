В 21 туре чемпионата Украины харьковский Металлист и ровенский Верес расписали эффектную ничью. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Матч Металлист – Верес подарил зрителям 10 голов. Это повторение рекорда УПЛ. До сегодняшнего дня 7 поединков чемпионата Украины завершались с 10 голами, но еще никогда в истории турнира не было такого, чтобы обе команды забили по 5 мячей.

Верес устроил безумную перестрелку с Металлистом – 10 голов, 2 пенальти и историческая ничья в УПЛ

Металлист забил два быстрых гола, но еще к середине первого тайма Верес сравнял счет. Бойчук шикарным ударом положил мяч точно в девятку и подарил харьковчанам лидерство перед перерывом.

Команды играли под ливнем, но и не думали сбавлять обороты. Верес во втором тайме отыгрался и даже вышел вперед. Но Металлист со вкусом поставил точку – Наумец загнал мяч в сетку после навеса Бойчук рабоной.