"Наскільки задоволений грою? Все, в принципі, було нормально. Ми контролювали гру, хоч не все вдавалося. У нас були моменти в першому таймі, які ми мали реалізовувати. Розуміли, завдяки чому буде грати наш суперник. Кілька гострих випадів ми пропустили. Потім ми забили два м’ячі, і нібито все мало бути чудово.

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Але далі була прикра помилка, і команда розгубилася. Будемо розбиратися, чому так сталося. Проблема не в тому, що хтось помилився і ми пропустили гол. Помиляються всі. Проблема в тому, що після голу ми чомусь розгубилися. Після того як пропустили, почався якийсь сумбур, який тривав до третього забитого м’яча.

Ви, мабуть, бачили, що ми намагалися активно не давати супернику розігрувати м’яч. А коли у нас стало на одного гравця більше, нам стало набагато простіше це робити. Ми притиснули суперника і намагалися пришвидшити гру для того, щоб обмежити суперників у часі та просторі, змусити їх помилятися.

Нам це, в принципі, вдалося. Але індивідуальна майстерність має бути завжди і всюди. І в обороні, і в атаці, і в передачах м’яча. Ми наголошували, говорили гравцям, що не зможемо забити гол, якщо не будемо бити по воротах. Сьогодні дальні удари призвели до першого голу, а потім хороші комбінації допомогли нам забити другий та третій м’ячі", – наводить слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

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