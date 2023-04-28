Металіст програв Динамо у 23 турі чемпіонату України 2022/23. Відео голів і огляд матчу дивіться на Футбол 24.

Олександр Шовковський дебютував у ролі виконувача обов'язків наставника киян, позаяк Мірча Луческу потребує часу на лікування. Перший тайм був безгольовим. Одразу по перерві Романюк отримав червону за фол останньої надії, чим скористались кияни.

Динамо в більшості переграло аутсайдера УПЛ – аномальні герої рятують дебют Шовковського з неоднозначним суддівством

Відкрив рахунок Сирота дальнім ударом, Ванат подвоїв перевагу. Прядун повернув інтригу після осічки Попова, проте крапку поставив Вівчаренко. Динамо набрало 44 очки й скоротило відставання від третьої Зорі до 2 пунктів. Металіст залишився передостаннім.