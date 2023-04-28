Металіст – Динамо – 1:3 – відео голів і огляд дебютної перемоги Шовковського
28 квітня 15:53 - Читать на русском
Металіст програв Динамо у 23 турі чемпіонату України 2022/23. Відео голів і огляд матчу дивіться на Футбол 24.
48’ Юрій Романюк
81’ Максим Прядун
Олександр Сирота 70’
Владислав Ванат 75’
Костянтин Вівчаренко 90+1’
48’ Юрій Романюк
70’ Олександр Сирота
75’ Владислав Ванат
81’ Максим Прядун
90+1’ Костянтин Вівчаренко
Олександр Шовковський дебютував у ролі виконувача обов'язків наставника киян, позаяк Мірча Луческу потребує часу на лікування. Перший тайм був безгольовим. Одразу по перерві Романюк отримав червону за фол останньої надії, чим скористались кияни.
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Відкрив рахунок Сирота дальнім ударом, Ванат подвоїв перевагу. Прядун повернув інтригу після осічки Попова, проте крапку поставив Вівчаренко. Динамо набрало 44 очки й скоротило відставання від третьої Зорі до 2 пунктів. Металіст залишився передостаннім.
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