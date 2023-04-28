"Насколько доволен игрой? Все, в принципе, было нормально. Мы контролировали игру, хоть не все удавалось. У нас были моменты в первом тайме, которые мы должны были реализовывать. Понимали, благодаря чему будет играть наш соперник. Несколько острых выпадов мы пропустили. Потом мы забили два мяча, и будто бы все должно было быть замечательно.

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Но дальше была досадная ошибка, и команда растерялась. Будем разбираться, почему так произошло. Проблема не в том, что кто-то ошибся и мы пропустили гол. Ошибаются все. Проблема в том, что после гола мы почему-то растерялись. После того как пропустили, начался какой-то сумбур, который продолжался до третьего забитого мяча.

Вы, наверное, видели, что мы старались активно не давать сопернику разыгрывать мяч. А когда у нас стало на одного игрока больше, нам стало намного проще это делать. Мы прижали соперника и пытались ускорить игру для того, чтобы ограничить соперников во времени и пространстве, заставить их ошибаться.

Нам это, в принципе, удалось. Но индивидуальное мастерство должно быть всегда и везде. И в обороне, и в атаке, и в передачах мяча. Мы подчеркивали, говорили игрокам, что не сможем забить гол, если не будем бить по воротам. Сегодня дальние удары привели к первому голу, а затем хорошие комбинации помогли нам забить второй и третий мячи", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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