Віталій Єрмаков підписав контракт з Металістом 1925, інформує офіційний сайт харків'ян. Захисник гратиме під номером 5.

Металіст 1925 підписав ще двох новачків перед дебютним сезоном в УПЛ

На професіональному рівні Віталій виступав за алчевську Сталь, російський Понтос, краматорський Авангард та чернігівську Десну. У складі останньої провів 18 поєдинків та забив 1 м'яч у сезоні 2020/21.

Зауважимо, Металіст 1925, який вперше у своїй історії пробився в УПЛ, здійснив вже 5-й трансфер за останні три дні. Окрім Єрмакова, колектив поповнили ще Денис Шеліхов, Євген Протасов, Ростислав Русин та Максим Задерака.

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