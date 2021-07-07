Металіст 1925 продовжує комплектувати склад для виступів на новому рівні.

Харківський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря Дениса Шеліхова та хавбека Євгена Протасова. Обоє перейшли на правах вільних агентів.

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Шеліхов минулий сезон провів за ВПК-Агро – 16 матчів, у яких пропустив 24 голи. Протасов рік захищав кольори Волині. У складі лучан зіграв 31 матч, відзначився 2 голами та 6 гольовими передачами. Голкіпер обрав номер 35, а півзахисник зупинився на 17-му.

Нагадаємо, Металіст 1925 вперше у своїй історії пробився до УПЛ. Суперником харків'ян у першому турі стане Рух.

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