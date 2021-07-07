Виталий Ермаков стал игроком Металлиста 1925 / Фото из открытых источников

Виталий Ермаков подписал контракт с Металлистом 1925, информирует официальный сайт харьковчан. Защитник будет играть под номером 5.

Металлист 1925 подписал еще двух новичков перед дебютным сезоном в УПЛ

На профессиональном уровне Виталий выступал за алчевскую Сталь, российский Понтос, краматорский Авангард и черниговскую Десну. В составе последней провел 18 поединков и забил 1 мяч в сезоне 2020/21.

Заметим, Металлист 1925, который впервые в своей истории пробился в УПЛ, совершил уже 5-й трансфер за последние три дня. Кроме Ермакова, коллектив пополнили еще Денис Шелихов, Евгений Протасов, Ростислав Русин и Максим Задерака.

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