Динамо Київ зустрічалося з Базелем у першому спарингу на зборах у Швейцарії (4:4). Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо Київ – Базель – 4:4

Голи: Антюх, 23, Сирота, 30, Лєднєв, 49, Коробенко, 66 – Касамі, 36, Кабрал, 45 (пен), 60, Маршан, 82

Динамо (стартовий склад): Бойко – Скорко, Сирота, Бражко, Дубінчак – Андрієвський, Шепелєв, Буяльський – Антюх, Де Пена, Супряга (Ванат, 35).

Динамо (2 тайм): Бойко (Моргун, 76) – Кравченко, Вівчаренко, Шабанов, Сідклей – Андрієвський (Коробенко, 62), Гармаш – Цітаішвілі, Лєднєв, Жерсон – Ванат (Кулач, 62)

Чемпіон України розпочав підготовку до нового сезону контрольним поєдинком проти другої команди швейцарської Суперліги 2020/21. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Базель, стартував о 20:00 за Києвом. Поєдинок киян проти 20-разового чемпіона Швейцарії був доступний онлайн в Youtube-каналі "біло-синіх", а також у цій новині на "Футбол 24".

Динамо – Базель: онлайн-відеотрансляція першого спарингу киян у міжсезоння

Нагадаємо, у розпорядженні Мірчі Луческу на першому зборі перебувають гравці, які не задіяні у складі своїх національних команд на Євро-2020. Також наставник Динамо взяв низку футболістів, які провели минулий сезон в інших клубах на правах оренди. Крім того, в таборі чемпіона України перебувають потенційні новачки – Владислав Кулач, Андрій Коробенко та Денис Антюх. Останній вийшов у стартовому складі – як і Буяльський з Шепелєвим та Андрієвським, які не поїхали на чемпіонат Європи через травми. Відзначимо і вихід зліва в обороні Владислава Дубінчака, який останні сезони провів у Карпатах та СК Дніпро-1.

Перший момент за командою Луческу вже на 2-й хвилині. Антюх прострілив на Супрягу, який не дотягнувся до м'яча, перебуваючи на лінії воротарського. Доволі активно діяв Денис на правому фланзі атаки в перші хвилини – що й не дивно, адже саме від цього збору залежить майбутнє півзахисника Колоса, який відпустив гравця на перегляд у команду Луческу. Перший удар від Динамо на 5-й хвилині – Супряга з-за меж штрафного не влучив у нижній кут.

Динамівці значно більше контролювали м'яч упродовж стартового відрізку гри. Дует центрбеків Олександр Сирота – Володимир Бражко, яким допомагав Андрієвський, розпочинали чимало атак "біло-синіх", але до моментів біля воріт Базеля це не призводило. Натомість швейцарці теж провели свою атаку, яка завершилася неточним дальнім ударом. А от наступна спроба Базеля була гострішою – Жегрова дальнім пострілом ледь не влучив у площину. Виключно з дальніх дистанцій турбували обидві команди голкіперів у перші хвилини.

Дебютний удар у площину воріт від Динамо. Постарався Буяльський, але дуже слабко головою пробив капітан киян. А от на 16-й хвилині "біло-сині" втекли в контратаку, яку неточним пасом зіпсував Антюх. Єдиний захисник Базеля зумів дотягнутися до м'яча і перехопити навіс Дениса на Буяльського, який забивав би у порожні ворота. Зустрічна атака швейцарців завершилася ударом в руки Бойкові.

На 23-й хвилині Динамо забило. Владислав Супряга отримав м'яч на лівому фланзі і класним пасом знайшов Антюха у штрафному. Денис прийняв м'яч і другим дотиком спрямував його в дальній нижній кут. 1:0 на користь команди Луческу.

Андрієвський обрізався на своїй половині поля, проте Сирота заблокував удар суперника. Дубінчак, якому якраз сьогодні виповнилося 23 роки, отримав пошкодження, але зумів продовжити гру. До слова, лівий захисник регулярно бігав по всьому флангу, а Карлос Де Пена допомагав партнеру, звільняючи для нього вільні зони.

Де Пена ледь не забив прямим ударом з кутового, але взяття воріт відтермінувалося лише на кілька секунд. Другу подачу уругвайця з кута поля (цього разу низом) замкнув Олександр Сирота. 2:0 на 30-й хвилині.

Бойко отримав прикре пошкодження у зіткненні з партнером по команді. На щастя, кіпер Динамо після отримання допомоги продовжив гру. Тут же Базель провів хорошу атаку, яка завершилася заблокованим ударом. Мірча Луческу вже на 35-й хвилині зняв Супрягу, замість якого вийшов інший Владислав – Ванат.

І тут же Динамо пропустило. Андрієвський не зумів головою вибити м'яч, круглий опинився у Касамі, який ударом під поперечину прошив Дениса Бойка. І буквально за кілька хвилин Кабрал міг зрівнювати рахунок, але Бойко вчасно вийшов з воріт і врятував киян від другого пропущеного м'яча! Дубінчак вже вдруге залишився лежати на газоні після зіткнення із суперником, проте знову повернувся в гру.

Але не втримали кияни переможний результат до перерви. На 44-й хвилині Антюх сфолив у своєму штрафному проти Петретти. Пенальті чітко реалізував Кабрал, розвівши м'яч і Бойка по різних кутах. 2:2 – такий підсумок першого тайму.

На другий тайм Луческу випустив майже повністю іншу команду – свої місця на полі зберегли лише Бойко, Андрієвський та Ванат. Саме останній прорвався у штрафний майданчик Базеля вже на старті другої половини гри, але віддав невдалий пас. Втім, кияни дуже швидко знову вийшли вперед. З першим ударом Лєднєва кіпер Базеля впорався, то проти добивання Богдана вже був безсилим. 3:2 – Динамо знову попереду.

Ванат на швидкості увірвався у штрафний і пробив – тільки кутовий. Цітаішвілі заробив право на штрафний, який невдало виконав Лєднєв. Гармаш помилився на своїй половині, втративши м'яч – Кабрал точно пробив у дальній кут. 3:3. Луческу обурений – крик тренера чути навіть у трансляції.

Гольова феєрія продовжилася. На 66-й хвилині розкішний удар виконав Андрій Коробенко, який у минулому сезоні виступав за Інгулець. Потенційний новачок пробив з ходу, опинившись першим на м'ячі після розіграшу кутового. Павук, який жив у дев'ятці, навряд чи вижив. 4:3.

До слова, Коробенко замінив Андрієвського. Одночасно з ним на полі замість Ваната з'явився Владислав Кулач, а за кілька хвилин Валентин Моргун замінив Дениса Бойка. Базель заробив право на штрафний буквально на лінії півкола – Вівчаренко грубо прийняв опонента на стегно. Маршан виконав все просто блискуче – під стінкою, яка підстрибнула. Останнім часом у таких випадках використовують гравця, який лежить за стінкою, але цього разу такого не було. Відмінно розібрався гравець Базеля в ситуації, забивши розкішний гол. 4:4. Це був останній гол у матчі.

Потенційні новачки Динамо: голи Антюха і Коробенка, мовчання Кулача

Одразу двоє з трьох футболістів, яких Мірча Луческу запросив на перегляд, відзначилися забитими м'ячами у своєму першому матчі за "біло-синіх". Спершу Денис Антюх класно розібрався у ситуації та відкрив рахунок, а у другому таймі розкішний постріл вдався Коробенку. Антюх встиг ще й привезти 11-метровий у ворота Дениса Бойка – саме він сфолив на останній хвилині у своєму штрафному майданчику.

А от Владислав Кулач промовчав. Найкращий бомбардир УПЛ 2020/21 став єдиним із потенційних новачків Динамо, який не відзначився результативною дією. Із трьох Владиславів (Супряга, Ванат, Кулач) саме екс-нападник Ворскли продемонстрував найбільш інертну гру. Щоправда, цьому є логічне пояснення, адже Кулач провів лише кілька тренувань у складі київської команди. Втім, якщо Влад дійсно розраховує на підписання контракту з Динамо, то варто терміново додавати. За відведений час з Базелем він не вразив. У того ж Антюха було значно більше бажання – інколи аж занадто багато.

Луческу отримав приводи для роздумів – Динамо занадто багато помилялося

У першому матчі міжсезоння було помітно і прогнозовано, що кияни перебувають далеко не в оптимальних кондиціях. Так, 4 забиті м'ячі точно потішили вболівальників, але не обійшлося без низки кричущих помилок. Чи не всі свої м'ячі Базель забив внаслідок невдалих дій динамівців. Перший гол – невдале вибивання Андрієвського та програне підбирання. Другий – невиправданий фол Антюха. Третій – обрізка Гармаша в центрі поля, який занадто довго думав, що робити з м'ячем. Ну і апогей – четвертий гол швейцарців після фолу Вівчаренка.

Саме порушення правил теж викликає питання, але дії кіпера і стінки – це окрема тема. Недарма ж у таких ситуаціях тепер використовують лежачого гравця. Маршан ризикнув і став переможцем – стінка підстрибнула, а Моргун не був готовий до того, що м'яч пройде під нею.

Звісно, це лише перший контрольний матч, а Динамо грало далеко не в оптимальному складі, але така кількість помилок не може не насторожувати за 3 тижні до офіційного старту сезону. Тим більше, що помилялися як молоді гравці, так і значно досвідченіші Гармаш з Андрієвським. Занадто багато недоліків, як для команди рівня Динамо, яка восени представлятиме Україну в Лізі чемпіонів. Але, знову ж таки, робимо суттєву поправку на перший матч після тривалої перерви, так ще й у такому складі, який в офіційних матчах точно не гратиме.

Легіонери та більшість молоді не вразили – Луческу повинен відсіяти баласт

Експериментальний центр оборони Сирота – Бражко не став еталоном надійності. Як і пара центрбеків Шабанов – Вівчаренко. Дубінчак у свій день народження значно частіше опинявся в епіцентрі подій, здійснюючи свої фірмові ривки лівим флангом. Супряга, який після травми Бєсєдіна може знову розпочати сезон головним форвардом Динамо, хоча б віддав класний гольовий пас на Антюха, але свій шанс забити змарнував.

Хто сьогодні дійсно тотально розчарував, так це Жерсон і Де Пена. Можливо, обидва легіонери класно провели відпустку, але проти Базеля вони не показали абсолютно нічого (якщо не враховувати подачу Де Пени з кутового, яка стала гольовою). Що це – поступове набирання форми і втягування в ігровий ритм, чи банальна відсутність мотивації (зокрема, в того ж уругвайця, який наприкінці року стане вільний агентом і має кілька пропозицій)?

Загалом матч вийшов доволі веселим для нейтральних уболівальників, але тренерський штаб повинен серйозно поламати голову. Окрім закладання фізичного фундаменту на першу частину сезону, Мірча Луческу протягом найближчих тижнів повинен визначитися з основною обоймою гравців.

На контракті в київському клубі перебувають кілька десятків футболістів, а ліквідація чемпіонату U-21 не залишає вибору багатьом молодим гравцям, адже нинішній збір для них є чи не останнім шансом залишитися в Динамо. Відзначити когось із колишньої команди Юрія Мороза за підсумками гри з Базелем не так просто (хіба що Ванат мав кілька шансів стати автором забитого м'яча). Якщо так піде і в наступних матчах, то левова частка вихованців знаменитої академії Динамо вкотре розбредеться по інших клубах. Це стосується як молодих Скорка, Вівчаренка і Бражка, так і куди досвідченішого Цітаішвілі.

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