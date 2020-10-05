Перша ліга, 5-й тур

Металіст 1925 – Полісся – 0:0

Перша ліга: Металіст 1925 здійснив камбек проти Кристала, Гірник-Спорт розгромив ВПК-Агро, Верес поступився Чорноморцю

Харківський клуб, попри статус фаворита домашнього поєдинку проти Полісся, не зміг здобути три очки у зустрічі.

Суперники за рівної боротьби залишили вболівальників без забитих м'ячів, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.

Після 5-ти турів Першої ліги Металіст 1925 лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Чорноморця лише на одне очко, але у одеситів ще є гра в запасі. Полісся розташувалось на 7-му місці.

"Динамо з такою грою буде важко": хто потрібен Луческу, чому Каштру – як Лобановський, а Максимов у відчаї