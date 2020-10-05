Металіст 1925 втратив очки у матчі з Поліссям, але втримався на вершині Першої ліги
Металіст 1925 приймав Полісся в рамках 5-го туру Першої ліги. Читайте звіт на Футбол 24.
Перша ліга, 5-й тур
Металіст 1925 – Полісся – 0:0
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Харківський клуб, попри статус фаворита домашнього поєдинку проти Полісся, не зміг здобути три очки у зустрічі.
Суперники за рівної боротьби залишили вболівальників без забитих м'ячів, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию.
Після 5-ти турів Першої ліги Металіст 1925 лідирує у турнірній таблиці, відірвавшись від Чорноморця лише на одне очко, але у одеситів ще є гра в запасі. Полісся розташувалось на 7-му місці.
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