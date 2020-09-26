Перша ліга: Металіст 1925 здійснив камбек проти Кристала, Гірник-Спорт розгромив ВПК-Агро
Відбулись поєдинки 4-го туру Першої ліги. Звіт матчів читайте на Футбол 24.
Перша ліга, 4-й тур
Кристал – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Гливий, 4, – Дерек, 67, Калайтан, 77
Полісся – Прикарпаття – 1:1
Голи: Понєдєльнік, 56 – Барчук, 37
Вилучення: Бринько, 39 – Француз, 35, Дербах, 62
Агробізнес – Альянс – 2:1
Голи: Петров, 41, Курило, 85 – Зубков, 70
ВПК-Агро – Гірник-Спорт – 0:3
Голи: Батюшин, 35, Мурза, 62, Твердохліб, 81,
Кремінь – Оболонь – початок о 17:00
Нива Тернопіль – Авангард – початок о 17:00
Чорноморець – Верес – початок о 17:00
Черговий поєдинок Першої ліги перенесли на невизначений термін
Кристал несподівано відкрив рахунок у домашньому матчі проти Металіста 1925. Харків'яни оговтались після такого удару лише у другому таймі, гості відзначились двома голами і покидають Херсон з трьома очками.
У поєдинку Полісся та Прикрапаття команди обмінялись голами і не змогли визначити сильнішого. Варто відзначити, що за червоними картками "перемогли" гості – 2:1.
Агробізнес на класі переграв Альянс, забивши вирішальний гол перед фінальним свистком.
Гірник-Спорт завітав у гості до ВПК-Агро і познущався над суперником. Команда з Горішніх Плавнів відвантажила господарям три м'ячі без відповіді.