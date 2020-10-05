Металлист 1925 потерял очки в матче с Полесьем, но удержался на вершине Первой лиги
Металлист 1925 принимал Полесье в рамках 5-го тура Первой лиги. Читайте отчет на Футбол 24.
Первая лига, 5-й тур
Металлист 1925 – Полесье – 0:0
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Харьковский клуб, несмотря на статус фаворита домашнего поединка против Полесья, не смог завоевать три очка во встрече.
Соперники в равной борьбе оставили болельщиков без забитых мячей, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.
После 5-ти туров Первой лиги Металлист 1925 лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Черноморца лишь на одно очко, но у одесситов еще есть игра в запасе. Полесье расположился на 7-м месте.
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