Первая лига, 5-й тур

Металлист 1925 – Полесье – 0:0

Первая лига: Металлист 1925 совершил камбэк против Кристалла, Горняк-Спорт разгромил ВПК-Агро, Верес уступил Черноморцу

Харьковский клуб, несмотря на статус фаворита домашнего поединка против Полесья, не смог завоевать три очка во встрече.

Соперники в равной борьбе оставили болельщиков без забитых мячей, финальный свисток зафиксировал безголевую ничью.

После 5-ти туров Первой лиги Металлист 1925 лидирует в турнирной таблице, оторвавшись от Черноморца лишь на одно очко, но у одесситов еще есть игра в запасе. Полесье расположился на 7-м месте.

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