Харківський клуб завершив виступи у першій частині чемпіонату України і пішов у відпустку.

Металіст 1925 проведе зимовий тренувальний збір у Туреччині, повідомляє Sportarena.

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Команда після відпустки збереться 15 січня. Тиждень харків'яни тренуватиметься у Києві, а потім вирушать у теплі краї. Перший поєдинок після зимової паузи команда Едмара&Голодюка проведе 4 березня проти Шахтаря.

Нагадаємо, після 15-ти турів Металіст 1925 з 18 очками йде у турнірній таблиці УПЛ сьомим, маючи одну гру в запасі.

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