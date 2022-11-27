Харьковский клуб завершил выступления в первой части чемпионата Украины и ушел в отпуск.

Металлист 1925 проведет зимний тренировочный сбор в Турции, сообщает Sportarena.

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Команда после отпуска соберется 15 января. Неделю харьковчане будут тренироваться в Киеве, а затем отправятся в теплые края. Первый поединок после зимней паузы команда Эдмара&Голодюка проведет 4 марта против Шахтера.

Напомним, после 15-ти туров Металлист 1925 с 18 очками идет в турнирной таблице УПЛ седьмым, имея одну игру в запасе.

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