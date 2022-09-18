Перша ліга, 4-й тур

Група А

Діназ – Карпати – 1:2

Голи: Кос, 34 – Дуць, 64, 72

Група Б

Кремінь – Гірник-Спорт – 7:0

Голи: Фальковський, 35, Азізов, 42, Глоба, 45+1, 50, Галоян, 57, Галата, 74 (п.), Пігарєв, 85

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У групі А Карпати приїхали в гості до Діназа. Господарі могли забивати вже на 2-й хвилині – Богунов пробив по центу прямо у голкіпера. Згодом Корєшков намагався застати зненацька Льопку дальнім ударом. Львів'яни важко входили у гру і перший небезпечний момент створили лише на 15-й хвилині, коли після навісу з кутового Дуць головою пробив повз ворота. За трохи Ігорю вдруге не вдався удар після чергового стандарту. В середині тайму Ічанський з кутового замкнув над поперечиною. У відповідь навіс зі стандарту від "левів" прийшовся у руки кіперу.

Черговий штрафний у ворота Карпат завершився голом: захисник переправив удар на кутовий, а Кос після навісу головою вгатив сферу у сітку. Діназ міг подвоювати, але Ічанський з перспективного штрафного влучив у стінку. Пристрасті розгортались все сильніше і з тренерської лави Карпат все частіше було чути: "Спокійно, спокійно, ми зараз заб'ємо, зараз заб'ємо". Однак зрівняти до перерви так і не вдалось.

Після відпочинку підопічні Андрія Тлумака взялись до справи з подвійною енергією, але м'яч вперто не ліз у сітку. Зрештою, на 64-й хвилині Приймак зреагував на пас від Кожанова на хід, випередив захисників і пробив повз голкіпера. За трохи після навісу з кутового на дальню штангу Дуць практично запхав сферу за лінію воріт, вивівши "левів" вперед. Чачуа наприкінці матчу пробив впритирку зі штангою, а Лень влучив у воротаря. Перемога принесла Карпатам 12 очок і підняла на першу сходинку групи А, Діназ з 2 пунктами шостий.

У матчі групи Б Кремінь приймав Гірник-Спорт. Господарі влаштували справжнє побоїще аутсайдеру змагань. Команда з Горішніх Плавнів змогла протриматись 35 хвилин, після чого попливла. За 10 хвилин до завершення першого тайму Кремінь тричі вразив ворота суперника (Фальковський з лету замкнув простріл з району одинадцятиметрової позначки, Азізов зі стандарту закрутив у дев'ятку, а Глоба закинув за комірець голкіперу).

По перерві автор третього гола прорвався лівим флангом, увірвався у штрафний і прошив воротаря. За 7 хвилин Галоян забив п'ятий м'яч. В середині другої сорокап'ятихвилинки Галата з пенальті покарав Гірник-Спорт за грубий фол, а наприкінці матчу Пігарєв, який вийшов на заміну, поставив масну крапку у поєдинку. Перемога підняла Кремінь на другу сходинку групи Б (7 очок), Гірник-Спорт з 1 пунктом передостанній, але має дві гри у запасі.

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