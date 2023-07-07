Ще один український клуб буде представлений у жіночій першості.

Металіст 1925 на своєму сайті оголосив про початок співпраці з клубом Житлобуд-1.

Динамо офіційно призначило нового тренера жіночої команди

Найтитулованіший колектив в історії українського жіночого футболу (10-разовий чемпіон та 11-разовий володар Кубка України) пропустив минулий сезон через повномасштабне російське вторгнення. Якщо б команда не заявилася на новий чемпіонат, то втратила б місце у еліті.

Відтепер Житлобуд-1 буде жіночою командою в структурі Металіста 1925 і виступатиме у Вищому дивізіоні чемпіонату України серед жінок. Тренуватиме колектив Володимир Пятенко, який свого часу працював з донецьким Металургом, Оболонню, Чорноморцем, вірменським Бананцом, білоруськими Крумкачами та жіночою командою Динамо.

До слова, це вже не перша подібна колаборація в українському футболі. Жіночою командою Ворскли є Житлобуд-2, який виграв чемпіонат України 2022/23, перемігши в кожному з 22 матчів з загальним рахунком 147:4.

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