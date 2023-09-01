"Не ходитиму навкруги, відразу по суті. Навколофутбольне диво сталося, ситуацію стабілізовано, загроза зникнення клубу минула. Виснажлива доба, довжиною в життя, завершується позитивно. Усі наші шанувальники можуть видихнути, "Народжені в бою" ще не сказали свого останнього слова в українській Прем'єр-лізі. Ми у грі!

Металіст 1925 отримає нових власників

Щиро дякую всім небайдужим, хто не відвернувся, вислухав, підтримав. Кожна смс, коментар чи навіть лайк не пройшли непоміченими. Колективна свідомість – велика штука. Пазли склалися. У критичний момент керувалися філософським принципом: зроби 100 дзвінків, напиши аналогічну кількість листів – донеси, аргументуй, будь почутим. Тішуся, що зрештою постукали у потрібні двері і нам їх відчинили

Навмисно уникаю конкретики і не деталізую портрет нового партнера та інвестора. У цьому питанні ініціатива цілком на протилежній "половині поля". У найближчі два-три дні всі крапки над "i" буде розставлено. Зазначу, що зверстаний та затверджений у червні 2023 року бюджет клубу на змагальний період сезону-2023/24 змін не зазнає. Контрактні зобов'язання перед футболістами, тренерським штабом та персоналом не зменшуються

Про що на цю мить можна казати як про факт – Металіст 1925 збережено. Команда продовжує підготовку до недільного матчу у Львові", – поділився Нєдєлін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Металіст 1925 залишився без інвестора, який сильно постраждав через російські обстріли. Через відсутність фінансування харківський клуб ризикував навіть припинити існування.

Металіст 1925 відреагував на чутки про припинення існування – у клубі озвучили подальші плани