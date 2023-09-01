Металіст 1925 продовжить існування – клуб знайшов нового інвестора та готується до наступного матчу
Виконавчий директор Металіста 1925 Андрій Нєдєлін поділився позитивними новинами для харківського клубу.
"Не ходитиму навкруги, відразу по суті. Навколофутбольне диво сталося, ситуацію стабілізовано, загроза зникнення клубу минула. Виснажлива доба, довжиною в життя, завершується позитивно. Усі наші шанувальники можуть видихнути, "Народжені в бою" ще не сказали свого останнього слова в українській Прем'єр-лізі. Ми у грі!
Металіст 1925 отримає нових власників
Щиро дякую всім небайдужим, хто не відвернувся, вислухав, підтримав. Кожна смс, коментар чи навіть лайк не пройшли непоміченими. Колективна свідомість – велика штука. Пазли склалися. У критичний момент керувалися філософським принципом: зроби 100 дзвінків, напиши аналогічну кількість листів – донеси, аргументуй, будь почутим. Тішуся, що зрештою постукали у потрібні двері і нам їх відчинили
Навмисно уникаю конкретики і не деталізую портрет нового партнера та інвестора. У цьому питанні ініціатива цілком на протилежній "половині поля". У найближчі два-три дні всі крапки над "i" буде розставлено. Зазначу, що зверстаний та затверджений у червні 2023 року бюджет клубу на змагальний період сезону-2023/24 змін не зазнає. Контрактні зобов'язання перед футболістами, тренерським штабом та персоналом не зменшуються
Про що на цю мить можна казати як про факт – Металіст 1925 збережено. Команда продовжує підготовку до недільного матчу у Львові", – поділився Нєдєлін на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, Металіст 1925 залишився без інвестора, який сильно постраждав через російські обстріли. Через відсутність фінансування харківський клуб ризикував навіть припинити існування.
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