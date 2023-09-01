Металлист 1925 продолжит существование – клуб нашел нового инвестора и готовится к следующему матчу
Исполнительный директор Металлиста 1925 Андрей Неделин поделился позитивными новостями для харьковского клуба.
"Не буду ходить вокруг да около, сразу по существу. Околофутбольное чудо случилось, ситуация стабилизирована, угроза исчезновения клуба миновала. Изнурительные сутки, длиною в жизнь, завершаются положительно. Все наши поклонники могут выдохнуть, "Рожденные в бою" еще не сказали своего последнего слова в украинской Премьер-лиге. Мы в игре!
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Спасибо всем неравнодушным, кто не отвернулся, выслушал, поддержал. Каждая смс, комментарий или даже лайк не прошли незамеченными. Коллективное сознание – большая штука. Пазлы сложились. В критический момент руководствовались философским принципом: сделай 100 звонков, напиши аналогичное количество писем – донеси, аргументируй, будь услышанным. Радуюсь, что в конце концов постучали в нужную дверь и нам ее открыли
Намеренно избегаю конкретики и не детализирую портрет нового партнера и инвестора. В этом вопросе инициатива полностью на противоположной "половине поля". В ближайшие два-три дня все точки над "i" будут расставлены. Отмечу, что сверстанный и утвержденный в июне 2023 года бюджет клуба на соревновательный период сезона-2023/24 изменений не претерпит. Контрактные обязательства перед футболистами, тренерским штабом и персоналом не уменьшаются
О чем на данный момент можно говорить как о факте – Металлист 1925 сохранен. Команда продолжает подготовку к воскресному матчу во Львове", – поделился Неделин на своей странице в Facebook.
Напомним, Металлист 1925 остался без инвестора, который сильно пострадал из-за российских обстрелов. Из-за отсутствия финансирования харьковский клуб рисковал даже прекратить существование.
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