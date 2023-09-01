"Не буду ходить вокруг да около, сразу по существу. Околофутбольное чудо случилось, ситуация стабилизирована, угроза исчезновения клуба миновала. Изнурительные сутки, длиною в жизнь, завершаются положительно. Все наши поклонники могут выдохнуть, "Рожденные в бою" еще не сказали своего последнего слова в украинской Премьер-лиге. Мы в игре!

Металлист 1925 получит новых владельцев

Спасибо всем неравнодушным, кто не отвернулся, выслушал, поддержал. Каждая смс, комментарий или даже лайк не прошли незамеченными. Коллективное сознание – большая штука. Пазлы сложились. В критический момент руководствовались философским принципом: сделай 100 звонков, напиши аналогичное количество писем – донеси, аргументируй, будь услышанным. Радуюсь, что в конце концов постучали в нужную дверь и нам ее открыли

Намеренно избегаю конкретики и не детализирую портрет нового партнера и инвестора. В этом вопросе инициатива полностью на противоположной "половине поля". В ближайшие два-три дня все точки над "i" будут расставлены. Отмечу, что сверстанный и утвержденный в июне 2023 года бюджет клуба на соревновательный период сезона-2023/24 изменений не претерпит. Контрактные обязательства перед футболистами, тренерским штабом и персоналом не уменьшаются

О чем на данный момент можно говорить как о факте – Металлист 1925 сохранен. Команда продолжает подготовку к воскресному матчу во Львове", – поделился Неделин на своей странице в Facebook.

Напомним, Металлист 1925 остался без инвестора, который сильно пострадал из-за российских обстрелов. Из-за отсутствия финансирования харьковский клуб рисковал даже прекратить существование.

Металлист 1925 отреагировал на слухи о прекращении существования – в клубе озвучили дальнейшие планы