"Я неодноразово говорив, що у нас є своя структура гри, від якої ми постараємося не відходити навіть у грі з чемпіоном країни. Є моменти тактичного перебудування, ми моделюємо ці ситуації на тренуваннях. Але я все одно хочу, щоб наша команда завжди грала з позиції сили, наскільки це дозволяє суперник.

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Звичайно, на гру з чемпіоном країни налаштовувати команду навіть не треба. Думаю, у наших гравців і так буде супермотивація – показати себе на фоні такого суперника", – наводить слова Кривенцова офіційний сайт телеканалів Футбол.

До слова, матч Металіст 1925 – Динамо відбудеться вже завтра, 11 вересня, на ОСК Металіст. Початок зустрічі о 17:00.

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