Металлист 1925 продолжает комплектовать состав для выступлений на новом уровне.

Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Дениса Шелихова и хавбека Евгения Протасова. Оба перешли на правах свободных агентов.

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Шелихов прошлый сезон провел за ВПК-Агро – 16 матчей, в которых пропустил 24 гола. Протасов год защищал цвета Волыни. В составе лучан сыграл 31 матч, отметился 2 голами и 6 голевыми передачами. Голкипер выбрал номер 35, а полузащитник остановился на 17-м.

Напомним, Металлист 1925 впервые в своей истории пробился в УПЛ. Соперником харьковчан в первом туре станет Рух.

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