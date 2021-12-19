Центральний оборонець "пивоварів" дістанеться Металісту 1925 безкоштовно, адже його угода з Оболонню завершується 31 грудня. Безуглий стане першим зимовим новачком харків'ян, повідомляє Footboom.

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Офіційно про перехід 26-річного захисника, який може зіграти і на правому фланзі, повинні оголосити найближчим часом, проте всі деталі вже узгоджені. Вихованець Шахтаря виступав за Оболонь з 2017 року, а тепер піде на підвищення. У сезоні 2021/22 провів 16 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Металіст 1925 завершив першу частину сезону на 10-му місці УПЛ, набравши 19 очок. Але команда Валерія Кривенцова провалила останні матчі, програвши 6 поєдинків поспіль.

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